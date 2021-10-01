Афиша Бишкека на выходные: выставка-ярмарка, опера-дастан и театральный вечер

Театр

2 октября. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

2 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

2-3 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

1 -12 октября. Выставка «Творческий тандем»

«Творческий союз — это радость созидания пополам со спорами, разногласиями. Особенно если художники — супруги и живут под одной крышей. Выставка предлагает вниманию графические, живописные работы, скульптуру, изделия прикладного искусства супружеских пар, созданные вместе и самостоятельно. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

23 сентября — 7 октября. Выставка художников из Оша

Исмаил Урманов, Кубанычбек Мамарайимов, Мухтар Ысмайылов — имена известные в южной столице. У каждого из них свой путь в искусстве, свое миропонимание и неповторимый почерк. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

2-3 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

29 сентября — 5 октября. Выставка «Нежность ангела»

Персональная выставка Ривы Закировой.

Галерея «Дубовый парк», 12.00-18.00.

2-16 октября. Персональная выставка Маратбека Шарафидина

На выставке представлены театральные эскизные проекты, станковая живопись и театральные костюмы по эскизам народного художника Кыргызской Республики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00 (открытие).

1-3 октября. Выставка-ярмарка отечественных органических товаров Organic Expo

Представлена продукция, выращенная с соблюдением всех принципов органики, а также изделия из войлока, дерева и кожи, солнечные панели, электрокары, электроскутеры, хлебобулочные изделия. Подробнее

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, 9.00-17.00.

2 октября. Выставка «Ткань, игла и цветная нить»

Выставка вышитых картин.

Арт-кафе Chicken Star, 19.00.

Концерты, фестивали

2 октября. Концерт группы «Аура»

Коллектив исполнит свои лучшие произведения. «Аура» под управлением Таалая Бейшеева играет не только джаз или джаз-рок. Участники группы в своем творчестве стараются охватить все интересные музыкальные течения. Артисты пытаются объединить европейскую и национальную музыку.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

2 октября. Театральный вечер «Четыре главы романа «Жизнь»»

Четыре вечные темы в стихах и прозе замечательных авторов в исполнении участников литературного клуба «Абажур». После основной программы будет конкурс с призами.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

3 октября. Вечеринка в стиле латино

Приходите танцевать под лучшие латиноамериканские мелодии в исполнении Османи.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

Мастер-классы, лекции

2 октября. Лекция о жизни и творчестве Лидии Ильиной

Лекция в рамках цикла «Творчество художниц Кыргызстана: Советский период». Лекторка — Алима Токмергенова. Затем вы можете присоединиться к сопровождающей коллаж-арт-терапии. Регистрация по ссылке.

Творческая мастерская «Синергия», 17.00-19.00.

2 октября. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 11.00.

Для детей

3 октября. Спектакли «Солнечный зайчик»

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир. Подробнее

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.



