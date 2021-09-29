Блогер за 1,4 миллиона сомов. Центр иммунопрофилактики отменил тендер

Тендер Республиканского центра иммунопрофилактики на приобретение услуг блогера за 1,4 миллиона сомов отменен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

Она отметила, что считает это нерациональным расходованием денег. Тендер не состоялся.

«Меня радует, что активные граждане изъявили желание помочь центру на безвозмездной основе. Благодарю тех, кто отозвался, и хочу призвать всех неравнодушных граждан содействовать усилиям государства по вакцинации граждан», — отметила она.

Жылдыз Бакашова пригласила всех активных блогеров на встречу, чтобы открыто обсудить ситуацию с вакцинацией, трудности, с которыми сталкиваются государственные органы и план дальнейшей работы.

Напомним, ранее Республиканский центр иммунопрофилактики объявил тендер на услуги блогеров для продвижения кампании по вакцинации против полиомиелита. После резонанса в РЦИ объяснили, что тендер объявлен в рамках проекта Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) для продвижения инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) через социальные сети и сайт Центра для повышения уровня информированности населения о важности вакцинации.