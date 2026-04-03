Забор за 391 миллион: к ШОС и Играм кочевников огородят улицу Фучика

Управление капитального строительства при мэрии Бишкека объявило тендер на установку жалюзийного ограждения по улице Фучика — от улицы Рыскулова до села Достук.

Как указано на портале госзакупок, работы планируют выполнить в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Всемирным играм кочевников.

Метод закупки — запрос котировок с квалификационными требованиями.

Общая стоимость проекта оценивается в 391 миллион 620 тысяч сомов.

Заявки от участников принимают до 10.00 9 апреля 2026 года. Срок выполнения работ установлен до 30 августа с возможностью досрочного завершения.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке в августе этого года, а Всемирные игры кочевников состоятся с 31 августа по 6 сентября.