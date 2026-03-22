Тендер на организацию чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке объявили чиновники. Государственное агентство физической культуры и спорта разместило соответствующую заявку на портале госзакупок.

Планируемая сумма затрат составляет 14,2 миллиона сомов. Закупка проводится методом запроса котировок с квалификационными требованиями. Предложения принимаются до 24 марта 2026 года.

Напомним, турнир пройдет 6-12 апреля в Бишкеке. Уже известно, что в состязаниях среди женщин будут разыграны 10 комплектов медалей, за которые будут бороться 9 спортсменок.

Ранее сообщалось, что Акжол Махмудов примет участие в чемпионате Азии по борьбе 2026 года. Он попал в состав сборной Кыргызстана и заявлен в весовой категории до 77 килограммов.