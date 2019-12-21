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Общество

Кыргызстанец Нуржигит Субанкулов прошел в полуфинал конкурса «Голос»

Кыргызстанец Нуржигит Субанкулов прошел в полуфинал конкурса «Голос». Выступления конкурсантов показали сегодня в 00.30 по бишкекскому времени.

В четвертьфинале кыргызстанец спел песню «Батарейка» группы «Жуки» на мотив хита Джо Кокера You Can Leave Your Hat On.

По правилам конкурса после выступления каждый наставник должен разделить между подопечными 100 процентов своих голосов — 50 процентов самому сильному из певцов, а оставшимся — 30 и 20 процентов.

Из команды Константина Меладзе вышли на сцену Даниил Королев, Нуржигит Субанкулов и Аскер Бербеков. После их выступления наставник распределил голоса следующим образом: Королев получил 20 процентов, Субанкулову досталось 30, а Бербекову — 50. После зрительского голосования в следующий тур прошли Субанкулов и Бербеков.

Кыргызстанец Нуржигит Субанкулов едва не покинул телепроект «Голос» после раунда «Нокауты», однако все-таки прошел в следующий этап. Он был в команде Валерия Сюткина и исполнил песню Криса Айзека Wicked Game из альбома Heart Shaped World 1989 года.
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