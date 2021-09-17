Художественный протест. В Бишкеке проходит выставка Алии Шагиевой

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит выставка картин дочери бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алии Шагиевой.

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У памятника Манасу разместили три картины, а также инсталляцию с подписью «Решеткой не сломить вам волю». Установлен также шатер, где желающие могут приобрести еду и напитки.

Алия Шагиева отметила, что мероприятие посвящается юбилею ее отца Алмазбека Атамбаева. «Сегодня мы выражаем протест политическим репрессиям. Идея такого мероприятия пришла не в один вечер. Это копилось несколько лет. Основной составляющей была боль, которую я решила трансформировать. Однажды я так сильно рассердилась, что захотелось взять картину, разместить на площади и просидеть около нее несколько дней», — сказала она.

Дочь Алмазбека Атамбаева призналась, что написала письмо отцу о том, как любит его, но подробности рассказывать не стала. «Я думаю, что для Бишкека это что-то необычное, ведь тут разместили картины, играет музыка, есть мыльные пузыри. Обычно это место ассоциируется с митингами и агрессией», — заметила она.

Поддержать Алию Шагиеву пришли сторонники, его сын Кадыр и супруга Раиса Атамбаева.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.