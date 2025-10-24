80-летие ООН. 80 комузистов сыграли на сцене в честь юбилея

В День ООН система Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике отметила 80-летие праздничным мероприятием в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева под девизом «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед».

Мероприятие собрало многочисленных национальных и международных партнеров системы ООН — представителей государственных органов, парламента, гражданского общества, молодежи, СМИ, международных организаций и сотрудников ООН, чтобы подтвердить общую приверженность КР и Организации Объединенных Наций принципам мира, устойчивого развития и прав человека.

В своем приветственном слове Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Антье Граве подчеркнула неизменную важность диалога и партнерства в решении глобальных и локальных вызовов.

«Подобно сегодняшнему оркестру комузистов, состоящему из 80 исполнителей, Организация Объединенных Наций объединяет множество разных голосов, каждый со своим тоном и ритмом, но способных создавать гармонию, когда они играют вместе ради общей цели. В этом и заключается суть Организации Объединенных Наций — и многосторонности — единство в многообразии и сила через сотрудничество», — сказала она.

На мероприятии также выступил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, а затем состоялась панельная дискуссия на тему «ООН в 80 лет: партнерство и цели в меняющемся мире» с участием представителей гражданского общества и экспертного сообщества.

Выставка «Деревня ООН» продемонстрировала работу 27 агентств системы ООН, действующих в Кыргызстане, по четырем тематическим направлениям — мир, развитие, права человека и гендерное равенство, наглядно показав совместные усилия ООН и ее партнеров по продвижению Целей устойчивого развития по всей республике.

Справка

День Организации Объединенных Наций отмечает годовщину вступления в силу Устава ООН 24 октября 1945 года. Уже 80 лет устав служит основой для совместных усилий по укреплению мира, продвижению устойчивого развития и защите прав человека для всех. Кыргызстан стал членом организации 2 марта 1992-го, а постоянное представительство системы ООН в стране открыто в 1993 году.