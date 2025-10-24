22:35
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

80-летие ООН. 80 комузистов сыграли на сцене в честь юбилея

В День ООН система Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике отметила 80-летие праздничным мероприятием в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева под девизом «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед».

Мероприятие собрало многочисленных национальных и международных партнеров системы ООН — представителей государственных органов, парламента, гражданского общества, молодежи, СМИ, международных организаций и сотрудников ООН, чтобы подтвердить общую приверженность КР и Организации Объединенных Наций принципам мира, устойчивого развития и прав человека.

В своем приветственном слове Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Антье Граве подчеркнула неизменную важность диалога и партнерства в решении глобальных и локальных вызовов.

«Подобно сегодняшнему оркестру комузистов, состоящему из 80 исполнителей, Организация Объединенных Наций объединяет множество разных голосов, каждый со своим тоном и ритмом, но способных создавать гармонию, когда они играют вместе ради общей цели. В этом и заключается суть Организации Объединенных Наций — и многосторонности — единство в многообразии и сила через сотрудничество», — сказала она.

На мероприятии также выступил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, а затем состоялась панельная дискуссия на тему «ООН в 80 лет: партнерство и цели в меняющемся мире» с участием представителей гражданского общества и экспертного сообщества.

Выставка «Деревня ООН» продемонстрировала работу 27 агентств системы ООН, действующих в Кыргызстане, по четырем тематическим направлениям — мир, развитие, права человека и гендерное равенство, наглядно показав совместные усилия ООН и ее партнеров по продвижению Целей устойчивого развития по всей республике.

Справка

День Организации Объединенных Наций отмечает годовщину вступления в силу Устава ООН 24 октября 1945 года. Уже 80 лет устав служит основой для совместных усилий по укреплению мира, продвижению устойчивого развития и защите прав человека для всех. Кыргызстан стал членом организации 2 марта 1992-го, а постоянное представительство системы ООН в стране открыто в 1993 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348489/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций
В Бишкеке отметят 80-летие Организации Объединенных Наций
Число женщин, живущих рядом с зонами конфликта и гибнущих на войне, растет — ООН
Двойной удар: миллионы людей страдают от крайней бедности и климатических угроз
Организацию Объединенных Наций ждет реформа: о новшествах рассказал генсек
Посол Кыргызстана вывел международную сборную к победе на Кубке ООН
Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона человек
Вековой юбилей Исторического музея: выставка, конференция и свободный вход
Суды по всему миру рассматривают более 3 тысяч климатических дел
Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
24 октября, пятница
22:25
Ксения Собчак переезжает в Испанию «цифровым кочевником» — СМИ Ксения Собчак переезжает в Испанию «цифровым кочевником...
22:04
СМИ: Умер игрок КВН из «Сборной Пятигорска»
21:53
80-летие ООН. 80 комузистов сыграли на сцене в честь юбилея
21:51
В Бишкеке иностранка выпала с балкона
21:43
Выборы в ЖК. ЦИК Кыргызстана аккредитовала 29 международных наблюдателей