Тридцать лет независимости. Как изменилась жизнь кыргызстанцев

За годы независимости кыргызстанцы вопреки обещаниям политиков жить лучше не стали. Четверть населения страны по-прежнему за чертой бедности. Зарплата и пенсии съедает инфляция, а цены на продукты с каждым годом все выше и выше.

Каким стало население

За 30 лет численность населения Кыргызстана выросла на 2 миллиона 134,4 тысячи человек, или в 1,5 раза. Более трети населения (34 процента) живет в городах, около двух третей (66 процентов) — в сельской местности.

Сейчас в среднем по республике на 1 квадратный километр приходится 33 человека. Самые густонаселенные области — Ошская и Чуйская, где проживает 48 человек на одном квадратном километре.

За годы независимости увеличилась численность кыргызов, узбеков, дунган, таджиков, снизилась — русских, украинцев, татар, белорусов, немцев. Всего в республике более 100 национальностей, наиболее многочисленные из них (по оценкам на конец 2020 года) кыргызы — 73,8 процента, узбеки — 14,9 процента и русские — 5,2 процента.

Как менялся уровень жизни...

Уровень жизни населения Кыргызстана по-прежнему крайне низкий. По итогам прошлого года каждый четвертый житель страны проживал в бедности.

За чертой бедности в 2020-м оказались 1 миллион 678 тысяч человек.

Из общей численности бедных более 58 процентов проживали в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях. По данным Всемирного банка, уровень бедности населения Кыргызстана по итогам 2020 года достиг 31 процента.

В 2021-м цифра может вырасти из-за продолжающейся пандемии коронавируса и экономического кризиса. Фактически по уровню бедности республика приближается к уровню 1993 года. Такие вот достижения.

«Ситуация на рынке труда Кыргызстана за 30 лет характеризовалась развитием новых видов трудовой деятельности, отходом от принципов обязательной занятости и появлением безработицы», — отметили в Нацстаткоме.

Число занятых на предприятиях и в организациях сократилось в 2,5 раза, их удельный вес в общем числе занятого населения снизился с 82 процентов в 1991 году до 25 процентов в 2020-м.

Если в 1991 году безработными официально числились только 100 человек, то в 2020-м — 76,7 тысячи.

Доходы занятого населения страны тоже не внушают особого оптимизма. В сомовом выражении размер средней заработной платы в республике ежегодно растет. Только не стоит забывать, что Кыргызстан — страна импортозависимая. Следовательно, оценить реальный уровень заработков можно, только переведя размер средней зарплаты в доллары США.

За все годы независимости самой высокой средняя зарплата была в 2019-м — $247,4.

Последние десять лет ее размер колебался в районе $170-230. В первые годы независимости она не доходила даже до $50. Впервые размер зарплаты превысил $100 только в 2007-м, то есть через 16 лет после развала СССР.

Прожиточный минимум за 20 лет в Кыргызстане вырос на 4 тысячи 153,22 сома и составил 5 тысяч 358,53 сома. Средняя пенсия в республике по итогам 2020 года — 6 тысяч 61 сом, или $72.

...а цены продолжали скакать

После обретения независимости в стране отменили административный механизм регулирования цен. Теперь они формировались по рыночному принципу, что в первые годы независимости привело к резкому скачку цен.

Наиболее высокие темпы инфляции отмечались до 1995-го.

За последние 10 лет наибольшая инфляция отмечена в 2014 (10,5 процента) и 2020 (9,7 процента) годах. Резкий рост цен был и в 2010-м, когда товары подорожали сразу на 19,2 процента.

Главная причина — Кыргызстан практически полностью зависит от импорта. Это значит, что итоговые цены складываются в зависимости от ситуации на мировых рынках и курса доллара.

По данным Национального статистического комитета, за шесть месяцев 2021 года цены в Кыргызстане выросли на 7,3 процента. Продукты и безалкогольные напитки подорожали сразу на 11 процентов, алкоголь и сигареты — на 7,7 процента, непродовольственные товары — на 4,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,2 процента.

Больше всего подорожали картофель, овощи, растительное масло и сахар. Это лучшая демонстрация того, к чему привели решения властей провести приватизацию и реформировать систему сельского хозяйства. Теперь мы покупаем даже те продукты, которые в состоянии производить сами. А цены на них после пандемии только растут, усложняя жизнь и без того нищего в большинстве своем населения.