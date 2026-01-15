19:54
Общество

Страны Центральной Азии вошли в число самых дешевых для жизни

Кыргызстан оказался в числе стран с самой низкой стоимостью жизни в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного международной аналитической платформой Numbeo.

Согласно исследованию, республика заняла 140 место из 155 стран. Индекс стоимости жизни в Кыргызстане составил 27,3 пункта, что означает один из самых низких уровней цен в мире.

При составлении рейтинга за базу сравнения был принят Нью-Йорк, где уровень цен условно равен 100 пунктам. Чем ниже индекс, тем дешевле жизнь в стране. В расчет включались расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты питания, рестораны и покупательная способность населения.

Полный индекс стоимости жизни в Кыргызстане

Данные Numbeo показывают, что низкий уровень цен в республике фиксируется практически по всем основным категориям расходов.

  • Индекс стоимости жизни (общий уровень цен) — 27,3 пункта.
  • Индекс аренды жилья — около 12 пунктов, что говорит о сравнительно доступной аренде.
  • Индекс стоимости жизни с учетом аренды жилья — 20,4 пункта.
  • Индекс цен на продукты питания — около 27,6 пункта.
  • Индекс цен в ресторанах и кафе — около 23,6 пункта.
  • Индекс покупательной способности населения — 40,6 пункта.

Таким образом, Кыргызстан остается страной с низкими ценами как на базовые товары, так и на услуги. Вместе с тем показатель покупательной способности указывает на ограниченные доходы населения.

Центральная Азия
Все страны региона оказались в нижней части глобального списка — среди государств с самой низкой стоимостью жизни:

  • Казахстан — 128 место (индекс стоимости жизни — 29,8);
  • Таджикистан — 136 место (27,9);
  • Узбекистан — 138 место (27,3);
  • Кыргызстан — 140 место (27,3).

Таким образом, Кыргызстан и Узбекистан показали одинаковый уровень цен, однако республика уступает Казахстану по ряду сопутствующих показателей.

Несмотря на низкие цены, покупательная способность населения в Кыргызстане остается ограниченной. Самый высокий показатель в регионе зафиксирован в Казахстане, самый низкий — в Таджикистане. Это указывает на разрыв между уровнем цен и реальными доходами населения.

Самыми дорогими для жизни странами в рейтинге названы Бермудские, Каймановы и Виргинские острова. В числе стран с самой низкой стоимостью жизни — Пакистан, Индия и Ливия.

Низкая стоимость жизни не всегда означает высокий уровень благосостояния. Для оценки реального качества жизни ключевое значение имеет покупательная способность, отражающая, насколько доходы населения позволяют покрывать повседневные расходы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358018/
