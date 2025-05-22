Доходы кыргызстанцев выросли: в 2024 году люди стали зарабатывать больше

В 2024 году жители Кыргызстана стали зарабатывать больше. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, реальные доходы населения выросли на 12,9 процента по сравнению с 2023 годом. Это значит, что даже с учетом роста цен, денег у людей в распоряжении стало больше.

Всего за год кыргызстанцы получили 926 миллиардов сомов. Это на 18,6 процента больше, чем годом ранее. Большая часть этих доходов — заработная плата, но выросли и социальные выплаты, и поступления от личного хозяйства, и другие источники.

На каждого жителя страны в среднем приходилось по 11 тысяч 318 сомов в месяц после вычета налогов и обязательных платежей. Это на 16,5 процента больше, чем в 2023 году.

Статистика показывает, что доходы росли равномерно на протяжении всего года:

в первом квартале (январь – март) — 218,9 миллиарда сомов,

во втором (апрель – июнь) — 457,8 миллиарда сомов,

в третьем (июль – сентябрь) — 685,1 миллиарда сомов,

и по итогам года (включая октябрь – декабрь) — 926,2 миллиарда сомов.

Эксперты объясняют рост доходов повышением зарплат, ростом трансфертов (например пенсий и пособий), а также стабильной работой мигрантов, которые отправляют деньги домой.

Фото нацстаткома. Структура располагаемых среднедушевых денежных доходов населения (в процентах к итогу)

Таким образом, по данным Нацстаткома, несмотря на инфляцию, общий итог — положительный: люди стали чувствовать себя финансово увереннее.