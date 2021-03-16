Почти треть населения Кыргызстана оказались бедными по итогам 2020 года

Уровень бедности населения Кыргызстана по итогам 2020 года достиг 31 процента. Об этом сегодня сообщил журналистам глава офиса Всемирного банка в КР Навид Хасан Накви.

По его словам, в 2019-м уровень бедности составлял 20 процентов. И еще около 60 процентов населения республики были рядом с этой чертой. И любой шок мог сильно ударить по ним. В итоге в прошлом году уровень бедности вырос на 11 процентов.

«Основными причинами роста уровня бедности стали потеря работы и рост инфляции. И вторая причина повлияла на ситуацию сильнее», — отметил Навид Хасан Накви.

«В 2020-м люди потратили накопления, которые у них были, на борьбу с коронавирусом. Если что-то случится в этом году, то им будет просто неоткуда взять средства. Мы ожидаем, что по итогам 2021-го уровень бедности в Кыргызстане вырастет еще на 4 процента — до 35 процентов», — заключил он.