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Экономика

Почти треть населения Кыргызстана оказались бедными по итогам 2020 года

Уровень бедности населения Кыргызстана по итогам 2020 года достиг 31 процента. Об этом сегодня сообщил журналистам глава офиса Всемирного банка в КР Навид Хасан Накви.

По его словам, в 2019-м уровень бедности составлял 20 процентов. И еще около 60 процентов населения республики были рядом с этой чертой. И любой шок мог сильно ударить по ним. В итоге в прошлом году уровень бедности вырос на 11 процентов.

«Основными причинами роста уровня бедности стали потеря работы и рост инфляции. И вторая причина повлияла на ситуацию сильнее», — отметил Навид Хасан Накви.

«В 2020-м люди потратили накопления, которые у них были, на борьбу с коронавирусом. Если что-то случится в этом году, то им будет просто неоткуда взять средства. Мы ожидаем, что по итогам 2021-го уровень бедности в Кыргызстане вырастет еще на 4 процента — до 35 процентов», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186596/
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