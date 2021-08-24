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Общество

В Кыргызстане в сельских женщинах видят огромную силу

Сельские женщины — огромная сила, способная двигать вперед процесс социально-экономического развития села и целой страны. Об этом сегодня заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова во время онлайн-конференции, организованной в Казахстане.

По ее словам, за годы независимости женское движение стало значимой частью общего процесса демократизации Кыргызстана.

«Особая роль в гендерной политике КР отведена расширению экономических прав и возможностей сельских женщин. Принимаются меры по повышению уровня жизни сельских женщин, повышению доходов и улучшению продовольственной безопасности и питания, повышению уровня лидерства и участия женщины в процессах принятия решений в своих сообществах», — сказала Ализа Солтонбекова.

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По данным Минздравсоцразвития, сегодня в Кыргызстане более 2 миллионов женщин проживает в сельской местности. Это 65 процентов от всего женского населения республики. Из них экономически активные — более 50 процентов, занятые — 38,5 процента. В основном женщины заняты в сельскохозяйственном производстве и социальном секторе (образование, медицина, соцобслуживание), а также в органах местного самоуправления.

«На прошедших выборах депутатов местных сельских кенешей число женщин-депутатов увеличилось до 38 процентов от общего числа депутатов. Мы очень гордимся этим достижением и считаем, что работа в данном направлении должна быть продолжена», — заключила Ализа Солтонбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204982/
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