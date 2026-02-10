МВД призывает граждан быть внимательными при устройстве на работу за рубежом

В последнее время участились случаи, когда граждане Кыргызстана подвергались обману со стороны лиц и организаций, обещавших трудоустройство за границей, в частности в Чехии. Некоторые работали без соблюдения установленных требований, нарушая права граждан, сообщает МВД.

По его данным, при желании устроиться на работу за рубежом нужно тщательно проверять информацию о частных агентствах в социальных сетях и интернете и не доверть сомнительным предложениям.

При общении с представителями компаний по трудоустройству необходимо уточнить следующую информацию:

• официальное название агентства, наличие лицензии и сведения о руководителе;

• предлагаемые рабочие места, условия труда и проживания, права и обязанности работников;

• способы защиты своих прав и интересов в случае конфликтных ситуаций.