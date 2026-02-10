15:45
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

МВД призывает граждан быть внимательными при устройстве на работу за рубежом

В последнее время участились случаи, когда граждане Кыргызстана подвергались обману со стороны лиц и организаций, обещавших трудоустройство за границей, в частности в Чехии. Некоторые работали без соблюдения установленных требований, нарушая права граждан, сообщает МВД.

По его данным, при желании устроиться на работу за рубежом нужно тщательно проверять информацию о частных агентствах в социальных сетях и интернете и не доверть сомнительным предложениям.

При общении с представителями компаний по трудоустройству необходимо уточнить следующую информацию:

• официальное название агентства, наличие лицензии и сведения о руководителе;
• предлагаемые рабочие места, условия труда и проживания, права и обязанности работников;
• способы защиты своих прав и интересов в случае конфликтных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361368/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
В Корею для трудоустройства по программе EPS вылетели 16 граждан Кыргызстана
Не затягивать с получением лицензий на такси призывает кыргызстанцев МВД
Насилие и суицид. В МВД рассказали, с чем сталкиваются дети мигрантов
В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены милиционеров
В парламенте призвали исключить спорные статьи в скандальном законопроекте МВД
Трое находящихся в международном розыске мужчин задержаны в Кыргызстане
Безопасность граждан — приоритет: глава кабмина обратился к личному составу МВД
Возвращение института рецидива. ГСИН придется строить колонию особого режима
Четырем компаниям возобновили разрешение трудоустраивать граждан КР за рубежом
Замначальника Алайского РОВД уволен — приходил на службу пьяным
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super&nbsp;4 Wrestling Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
Двадцать процентов кешбэка за&nbsp;ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
10 февраля, вторник
15:41
В Кыргызстане более 3 тысяч детей с ментальными нарушениями В Кыргызстане более 3 тысяч детей с ментальными нарушен...
15:32
Юрист назвала единственное основание для досрочных выборов президента
15:28
Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
15:24
Юрист подала в Конституционный суд обращение о сроке президентских полномочий
15:18
Увеличить пособия и открыть реабилитационные центры для детей просят чиновников