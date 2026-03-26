МВД КР выявило нарушения при трудоустройстве граждан в Данию и Германию

Сотрудники МВД на основании поступающих обращений граждан провели выездные мероприятия, направленные на пресечение незаконной деятельности по трудоустройству граждан Кыргызстана в Данию и Германию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что компания Asia Consult Visa под предлогом оказания визовой поддержки осуществляла трудоустройство граждан за рубеж без соответствующего разрешения.

По результатам проверки составлены административные протоколы по статье («Незаконная деятельность по трудоустройству граждан» Кодекса о правонарушениях.

Гражданам пострадавшим от деятельности этой компании необходимо обратиться в Свердловское РУВД Бишкека.