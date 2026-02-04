11:02
Общество

В Корею для трудоустройства по программе EPS вылетели 16 граждан Кыргызстана

3 февраля 2026 года очередная группа из 16 граждан Кыргызстана вылетела в Республику Корея для трудоустройства по программе EPS. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда провел 5-дневное обучение для соискателей, получивших контракт, с акцентом на корейский язык и его практическое применение в рабочей среде.

Программа обучения включает:

  • межкультурное понимание и адаптацию – изучение культуры и истории Республики Корея;
  • знакомство с социальными нормами – правила поведения, традиции и трудовая этика;
  • углубленное изучение корейского языка – повышение уровня владения для успешной интеграции;
  • практическую подготовку – помощь в адаптации к рабочей среде и взаимодействию с руководством.

Центр успешно осуществляет трудоустройство граждан в Республике Корея уже 18 лет.
Благодаря сотрудничеству с Министерством труда Республики Корея в рамках меморандума трудоустроено более 5 тысяч граждан КР.

В настоящее время по программе EPS в Республике Корея работают более 1,5 тысячи граждан КР. Большая часть из них занята в обрабатывающей промышленности, включая пищевую, химическую, бумажную, а также работает на заводах по производству изделий из пластика, резины и стекла.

Средняя заработная плата составляет $1,7 тысячи, при этом проживание и питание (частично или полностью) оплачиваются работодателем.

Основное требование для участия в программе EPS – надлежащий уровень владения корейским языком.
Центр продолжает работу по расширению возможностей трудоустройства граждан КР за рубежом и повышению их конкурентоспособности на международном рынке труда.
