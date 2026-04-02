Происшествия

Фиктивные работники в детсаду получали зарплату — ущерб 750 тысяч сомов

ГКНБ Кыргызстана выявил факты фиктивного трудоустройства в одном из государственных учреждений Нарынской области.

По данным спецслужбы, в начале 2024 года двое жителей села Куланак Нарынского района были оформлены на работу в детский сад «Тангабийке-Бердике». Однако фактически они не исполняли свои обязанности и длительное время отсутствовали, выезжая за пределы села.

ГКНБ
Фото ГКНБ

Несмотря на это, им регулярно начислялась и выплачивалась заработная плата на основании фиктивных табелей учета рабочего времени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 УК КР (присвоение или растрата вверенного имущества).

В ходе следствия установлено, что директор детского сада признала свою вину и возместила ущерб государству в размере 750 тысяч сомов.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
