Четырем компаниям возобновили разрешение трудоустраивать граждан КР за рубежом

Действие разрешений для четырех частных агентств занятости граждан Кыргызстана в Турции возобновили. Об этом сообщили в центре трудоустройства граждан за рубежом.

Уточняется, что ОсОО «Рамай Саякат», ОсОО «Голден Ворк Тревел», ОсОО «Аска Тревел» и ОсОО «Айрис Тревел» устранили ранее выявленные нарушения и представили полный пакет документов в соответствии с положением «О порядке выдачи разрешений на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан КР за рубежом», утвержденным постановлением кабмина.

Подчеркивается, что направление кыргызстанцев на работу за границу допускается только при наличии действующего разрешения и при строгом соблюдении требований законодательства в сфере внешней трудовой миграции.

Ранее было временно приостановлено действие разрешений четырех профильных агентств. Проверка показала, что при получении разрешительных документов они предоставили недостоверные сведения, в том числе не подтвердили фактическое сотрудничество с работодателями или посредниками на территории Турции.