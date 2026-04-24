Власть

Трудоустройство молодежи через стажировки. Пилотный проект будет расширен

В Кыргызстане продолжается реализация программы стажировок для молодежи, сообщил замминистра труда Мирлан Байгончоков 24 апреля на заседании депутатской группы «Ишеним».

По его словам, в 2025 году на стажировки были направлены 1 тысяча 851 человек, из которых 1 тысяча 256 впоследствии трудоустроены. Участникам программы ежемесячно выплачивается 8 тысяч 600 сомов.

Как сказал Байгончоков, проект направлен на повышение конкурентоспособности молодежи и расширение возможностей трудоустройства.

Как отметили представители Минтруда, в этом году пилотную программу, которая осуществлялась на первом этапе в 30 районах, намерены при поддержке доноров распространить на всю страну.

«Она показала свою эффективность, так как по итогам стажировок удалось трудоустроить 77 процентов молодых людей», — отметили в ведомстве.
