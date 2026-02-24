09:19
В Кыргызстане обновили список легальных агентств по трудоустройству за рубежом

В Кыргызстане обновили список легальных агентств по трудоустройству за рубежом. По данным Центра трудоустройства за рубежом, решение приняла межведомственная комиссия.

Рассмотрены заявки на выдачу, продление и аннулирование разрешений для работы в Турции, Германии, Болгарии, Словакии и странах Персидского залива. Комиссия вынесла решения по 28 компаниям, большинство из которых получили допуск к рынку сроком на один год.

Разрешения на отправку рабочих в Турцию получили агентство «Камелотт», «Флай Джоб» и «Прайм Тревел». Отправкой на работы в Германии будут заниматься компании «Скилл Вэй Консалтинг» и «Аслан Жобагентур 1».

Агентства «Медиа Центр» и «ИЛЦ» получили лицензии с дополнительными условиями, которые они обязаны соблюдать в течение установленного периода.

Продлены действующие разрешения для компании «Азия КейДжи Консалт» и «Консалтинговая компания Евразия», которые отправляют кыргызстанцев в Словакию. «Ворк Тайм Консалтинг» — в ОАЭ, Катар и Кувейт.

Компании «Тугезе Рекрутмент» отказано в получении лицензии для отправки граждан на работу в Хорватию.
