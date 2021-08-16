Массового наплыва беженцев из Афганистана в Кыргызстан не ожидается

Согласно Конвенции ООН от 1996 года, Кыргызстан может принять любое число беженцев из Афганистана. Об этом 24.kg сообщила начальник управления по работе с беженцами Минсоцразвития Жыпара Мамбетова.

По ее словам, если у Кыргызстана попросят убежище даже 5 тысяч человек, то их обязательно примут.

«В рамках Международной конвенции ООН по делам беженцев у нас есть свои международные обязательства. В случае прибытия их на территорию страны мы в установленном порядке должны принять беженцев, зарегистрировать и рассматривать их ходатайства. Маловероятно, что будет наплыв в Кыргызстан. В первую очередь это коснется Таджикистана и Узбекистана. Но есть также случаи, что к нам приезжают афганцы через Таджикистан, просят убежища», — рассказала Жыпара Мамбетова.

Ранее сообщалось, что в посольстве Кыргызстана в Кабуле находится около 20 кыргызстанцев.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.