Власть

В Кыргызстане беженцам упростят получение проездных документов

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающий изменения в порядке оформления и выдачи проездного документа беженца.

Проектом предлагается передать функции по приему документов, их оформлению и выдаче одному уполномоченному органу в сфере регистрации населения. Услуга будет предоставляться по принципу «единого окна».

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас эти функции распределены между несколькими госорганами, что создает лишнюю бюрократию, увеличивает сроки и усложняет процедуру для заявителей.

Предлагаемые изменения направлены на сокращение сроков оформления документов, устранение дублирующих процедур и повышение доступности и прозрачности государственных услуг.

В кабмине подчеркивают, что принятие проекта не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных последствий.

После обсуждения документ будет доработан с учетом предложений и замечаний.
Материалы по теме
Кыргызстан может стать наблюдателем в Организации американских государств
Кыргызстан и Meta договорились создать рабочую группу по сотрудничеству
Темпы роста впечатляют. Всемирный банк сделал заявление по Кыргызстану
Бизнесу в регионах Кыргызстана предоставят кредиты под 2 процента годовых
Улан Маматканов возглавит соцблок кабинета министров вместо Эдиля Байсалова
Кабмин пересмотрел требования к членам Совета по управлению спецзоной «Тамчи»
Глава кабмина обсудил со Всемирным банком в США реформы и Камбаратинскую ГЭС-1
Адылбек Касымалиев в Вашингтоне: встречи с МВФ, ВБ и администрацией Трампа
Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов
В Кыргызстане актуариев и брокеров поставят на учет
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по&nbsp;поручению Ташиева Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Облегчение для мужчин. Для прописки не&nbsp;будут требовать справку о&nbsp;военном учете Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Садыр Жапаров: В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют области и&nbsp;районы, создав 20&nbsp;округов Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Бизнес
Памятка для клиентов О! + O!Bank: Что делать, если у&nbsp;вас украли смартфон Памятка для клиентов О! + O!Bank: Что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
16 апреля, четверг
18:30
17 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 17 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:08
Скрининг детей сразу после рождения в КР помогает выявлять заболевания
18:03
Контрабандная химия: из России вернули в Кыргызстан опасный груз без документов
18:02
В маркировке продуктов могут появиться новые требования по сахару и аллергенам
18:00
Трагедия в Базар-Коргоне. В реке утонул трехлетний ребенок