В Кыргызстане беженцам упростят получение проездных документов

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающий изменения в порядке оформления и выдачи проездного документа беженца.

Проектом предлагается передать функции по приему документов, их оформлению и выдаче одному уполномоченному органу в сфере регистрации населения. Услуга будет предоставляться по принципу «единого окна».

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас эти функции распределены между несколькими госорганами, что создает лишнюю бюрократию, увеличивает сроки и усложняет процедуру для заявителей.

Предлагаемые изменения направлены на сокращение сроков оформления документов, устранение дублирующих процедур и повышение доступности и прозрачности государственных услуг.

В кабмине подчеркивают, что принятие проекта не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных последствий.

После обсуждения документ будет доработан с учетом предложений и замечаний.