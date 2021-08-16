Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова перевели в частную клинику

Учредитель компании «Акнет» Кубан Ажимудинов госпитализирован в частную клинику. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что подозреваемого в выводе денег из компании учредителя перевели в частную больницу «Бикард» месяц назад. По предварительным данным, у обвиняемого обнаружили коронавирус.

Отметим, в октябре 2020 года в социальных сетях появилось видео, где Кубан Ажимудинов вместе со своим братом пришел в «Акнет» и пытался взять печати и ключи здания. После беспорядков в Бишкеке он пытался вернуть себе компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1, он пришел в офис ОсОО и пытался занять кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018-го. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021 года Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.