Общество

Бишкекчане жалуются на перебои с интернетом у провайдера «Акнет»

В Бишкеке жители одного из домов на проспекте Чуй жалуются на отсутствие интернета от провайдера «Акнет». Об этом 24.kg сообщила одна из жительниц.

По ее словам, начиная с 16-го числа в доме фактически отсутствует связь: интернет появляется на короткое время и снова пропадает.

Абоненты неоднократно звонили в техническую поддержку компании. Однако, по словам женщины, в ответ получают лишь стандартные фразы: специалисты работают, но сроки устранения неисправностей неизвестны.

«Невозможно работать, невозможно смотреть ТВ. Такое ощущение, что это будет продолжаться бесконечно», — отметила она.

Как сообщили 24.kg представители компании, проблемы связаны с оборудованием и на данный момент ведутся ремонтные работы. При этом точные сроки их завершения пока не известны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344536/
