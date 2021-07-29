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Общество
Сюжет: COVID-19

В Нижне-Серафимовском доме престарелых карантин. Вход посторонним запрещен

В Нижне-Серафимовском доме престарелых карантин. Никуда нельзя выйти, в такую жару закрываются двери. Об этом сообщил читатель 24.kg.

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию в стране, в этом учреждении действительно объявлен карантин — с 1 по 31 июля, — прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития. — Вход посторонним запрещен. Получатели услуг выходят гулять во дворе учреждения два раза в день — с утра до обеда и вечером до 22.00. Помещения всегда проветриваются. После обеда очень жарко на улице, постояльцы находятся в корпусах учреждения, они большие, там можно передвигаться свободно».

В ведомстве подчеркнули, что в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции карантин продлят до 22 августа, но получатели услуг будут передвигаться по двору учреждения свободно, без ограничения.

В Минздравсоцразвития отметили, что часть коллектива и постояльцев вакцинировалась от COVID-19 на добровольной основе. Остальные вакцину не получили из-за хронических заболеваний или отказались.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202530/
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