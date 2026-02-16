Солисты Театра оперы и балета провели концерты для пожилых людей

Солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева провели благотворительные концерты для пожилых людей и людей с инвалидностью, которые по состоянию здоровья не могут посещать театральные постановки. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба театра.
Вначале артисты выступили в Нижне-Серафимовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, а затем — в пансионе «Дом Хамида». Вместе с музыкой в зале царила особая атмосфера — искренность, внимание и живое человеческое участие.
В программе прозвучали арии из опер мировой классики, любимые неаполитанские песни, произведения кыргызских и советских композиторов.
Перед зрителями выступили народные артисты КР Кайымбек Кускаков и Садирбек Жумашов, заслуженные артисты Бактыгул Бокоева и Нуржигит Асанов, лауреат международного конкурса Элгиз Бейшенбаев, а также Салыйма Маматова, Эрмек Мараимов, Ангелика Федорова и другие солисты театра. Концертмейстером выступила Нуржан Токтобекова.
Режиссер театра Найля Рахмадиева подготовила разнообразную программу, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью большого культурного события. Особенным моментом в Нижне-Серафимовском доме-интернате стал мастер-класс по живописи от народного художника КР Таалайбека Усубалиева — представителя галереи «М» под руководством Мээрим Акматкуловой. Участники с интересом пробовали себя в творчестве, делились эмоциями и воспоминаниями.
После концертов гостей ждал щедрый дастархан с ароматным пловом и угощениями.