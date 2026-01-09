16:56
Общество

Пожар в доме престарелых. В больнице остается трое пострадавших

В Клинической больнице скорой медицинской помощи на лечении остается трое пострадавших, поступивших после пожара в доме престарелых. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, состояние пациентов стабильное. Остальных выписали 8 января, их состояние удовлетворительное.

Напомним, 6 января в палате отдельно стоящего паллиативного отделения произошло возгорание. Двое тяжелобольных постояльцев погибли. По данным Минздрава, в больницу госпитализировали 14 пациентов.

Возбуждено уголовное дело.
