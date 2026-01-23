17:37
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Бишкеке

По предварительным данным, причиной возгорания в доме престарелых в Бишкеке стало короткое замыкание. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщил представитель МЧС.

По его словам, проводится судмедэкспертиза, ожидается итоговое заключение.

Напомним, пожар произошел 6 января в палате паллиативного отделения дома престарелых. В результате возгорания погибли двое тяжелобольных постояльцев. По информации Минздрава, еще 14 пациентов доставили в больницы, позже их выписали.

Читайте по теме
Пожар в Доме престарелых. Ситуацию прокомментировали в мэрии Бишкека

Директор учреждения Бактыгул Жанкалиева предоставила информацию о погибших в пожаре.

«О.Ш. поступил в дом престарелых в сентябре 2024 года из приюта «Коломто». У него не было документов. Помогли получить паспорт, и тогда выяснилась его настоящая фамилия — изначально поступил по другой. После случившегося нашлись родственники из Таласа. Оказалось, они искали его семь лет, думали, что умер. У него есть дети — сын и дочь, которые сказали, что не имеют претензий, забрали тело, чтобы похоронить в Таласе.

Второй гражданин — В.Д. из села Тепке Ак-Суйского района, страдал алкогольной зависимостью. После второго инсульта получил инвалидность, и в июне 2019-го поступил в дом престарелых. Родственников не нашли, похороны В.Д. в селе Гроздь организовал дом престарелых», — сообщила она.

На заседании депутаты отметили, что нужно дать юридическую оценку случившемуся, поскольку скончались два человека.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359065/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Тревожная кнопка, сигнализация. Защиту школ Бишкека от пожаров обсудили в БГК
На складе в СЭЗ «Бишкек» произошел пожар, погиб иностранец
В Бишкеке потушили пожар в мечети
В Бишкеке загорелась мечеть: МЧС тушит пожар
В Бишкеке локализован крупный пожар на станции техобслуживания
В Чили из-за лесных пожаров практически выгорел 50-тысячный город
В Канте загорелось здание, где расположен Центр обслуживания населения
В Бишкеке милиция проводит проверку по факту пожара в общежитии
В пожаре в бишкекском общежитии погиб иностранец, эвакуировали 38 человек
В Нарыне произошел пожар на рынке «Чолук ата»
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в&nbsp;соучастии адвоката Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката
В&nbsp;Московском районе нашли сгоревшую машину с&nbsp;телами двух человек В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
В&nbsp;Бишкеке подростки устроили побоище с&nbsp;ножами и&nbsp;пистолетом В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
23 января, пятница
17:32
«Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет в...
17:29
Годовой дефицит электричества в Кыргызстане достиг 3,9 миллиарда киловатт-часов
17:26
На разрушение природы тратится в 30 раз больше денег, чем на ее защиту — ООН
17:13
В КР более 150 последователей «Йакын-Инкара» отказались от идеологии движения
17:09
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Бишкеке