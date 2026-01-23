Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Бишкеке

По предварительным данным, причиной возгорания в доме престарелых в Бишкеке стало короткое замыкание. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщил представитель МЧС.

По его словам, проводится судмедэкспертиза, ожидается итоговое заключение.

Напомним, пожар произошел 6 января в палате паллиативного отделения дома престарелых. В результате возгорания погибли двое тяжелобольных постояльцев. По информации Минздрава, еще 14 пациентов доставили в больницы, позже их выписали.

Директор учреждения Бактыгул Жанкалиева предоставила информацию о погибших в пожаре.

«О.Ш. поступил в дом престарелых в сентябре 2024 года из приюта «Коломто». У него не было документов. Помогли получить паспорт, и тогда выяснилась его настоящая фамилия — изначально поступил по другой. После случившегося нашлись родственники из Таласа. Оказалось, они искали его семь лет, думали, что умер. У него есть дети — сын и дочь, которые сказали, что не имеют претензий, забрали тело, чтобы похоронить в Таласе.

Второй гражданин — В.Д. из села Тепке Ак-Суйского района, страдал алкогольной зависимостью. После второго инсульта получил инвалидность, и в июне 2019-го поступил в дом престарелых. Родственников не нашли, похороны В.Д. в селе Гроздь организовал дом престарелых», — сообщила она.

На заседании депутаты отметили, что нужно дать юридическую оценку случившемуся, поскольку скончались два человека.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.