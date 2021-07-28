21:09
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

USAID предоставила Кыргызстану медицинское оборудование на $1 миллион

USAID предоставила медоборудование на сумму более $1 миллиона для борьбы с COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве США в КР.

По его данным, передано медицинское оборудование пяти больницам и трем центрам семейной медицины в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях. Кислородные концентраторы, мобильные рентген-аппараты, морозильные камеры и другое оборудование уже установили и используют для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом в красных зонах.

Республиканская инфекционная больница, Национальный госпиталь, Городская клиническая больница № 1, Чуйская областная больница, Ошская городская клиническая больница, управление санитарно-эпидемиологического надзора и три центра семейной медицины получили почти 500 единиц оборудования и запасные части. Оборудование включает ларингоскопы, мобильные цифровые рентген-аппараты, морозильники со сверхнизкими температурами, кислородные концентраторы большого объема, автоклавы, центрифуги.

С начала пандемии в Кыргызстане USAID предоставила более $4 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202353/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан присоединился к приложению «Путешествую без COVID-19»
ЮНИСЕФ: Закрытие школ привело к росту показателей насилия и детской беременности
Вы наносите вред себе. Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев вакцинироваться
В Республиканской инфекционной больнице появился компьютерный томограф
Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека
К медикам обращался один из четырех. В Минздраве о росте заражения COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 195,2 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 22 медработника
Коронавирусом болеют 16 тысяч 456 человек, 1 тысяча 238 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Постройка XIX&nbsp;века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Бизнес
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
Чем электронный кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; хорош для бизнеса? По&nbsp;пунктам Чем электронный кошелек «О!Деньги» хорош для бизнеса? По пунктам
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
28 июля, среда
21:08
После чая с президентом. Кто из депутатов поменял мнение по закону о фейках После чая с президентом. Кто из депутатов поменял мнени...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 июля: все еще жарко
20:43
USAID предоставила Кыргызстану медицинское оборудование на $1 миллион
20:20
Глава Facebook хочет объединить реальный и виртуальные миры
20:15
Жогорку Кенеш проголосовал за снижение гендерной квоты для кандидатов-женщин