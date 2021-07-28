USAID предоставила Кыргызстану медицинское оборудование на $1 миллион

USAID предоставила медоборудование на сумму более $1 миллиона для борьбы с COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в посольстве США в КР.

По его данным, передано медицинское оборудование пяти больницам и трем центрам семейной медицины в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях. Кислородные концентраторы, мобильные рентген-аппараты, морозильные камеры и другое оборудование уже установили и используют для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом в красных зонах.

Республиканская инфекционная больница, Национальный госпиталь, Городская клиническая больница № 1, Чуйская областная больница, Ошская городская клиническая больница, управление санитарно-эпидемиологического надзора и три центра семейной медицины получили почти 500 единиц оборудования и запасные части. Оборудование включает ларингоскопы, мобильные цифровые рентген-аппараты, морозильники со сверхнизкими температурами, кислородные концентраторы большого объема, автоклавы, центрифуги.

С начала пандемии в Кыргызстане USAID предоставила более $4 миллионов.