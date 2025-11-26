Больница скорой медпомощи получила реабилитационное оборудование

Бишкекская больница скорой медицинской помощи получила современное реабилитационное оборудование. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, техника поставлена по гуманитарной линии при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и компании H Robotics.

Rebless™ Planar — это роботизированная система, предназначенная для реабилитации верхних конечностей и используемая для восстановления двигательных функций и силы после неврологических и ортопедических заболеваний.

По словам главного врача больницы Алмаза Кубатбекова, новое оборудование расширит доступ пациентов к современным методам восстановления и повысит качество медицинской помощи.

В 2024 году H Robotics уже передала Кыргызстану 20 единиц Rebless™. Эти устройства распределены между НЦОМиД, КГМА, Национальным госпиталем, Джалал-Абадским межобластным реабилитационным центром «Бакыт» и Иссык-Кульской областной объединенной больницей.