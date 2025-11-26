15:32
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество

Больница скорой медпомощи получила реабилитационное оборудование

Бишкекская больница скорой медицинской помощи получила современное реабилитационное оборудование. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, техника поставлена по гуманитарной линии при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и компании H Robotics.

Rebless™ Planar — это роботизированная система, предназначенная для реабилитации верхних конечностей и используемая для восстановления двигательных функций и силы после неврологических и ортопедических заболеваний.

По словам главного врача больницы Алмаза Кубатбекова, новое оборудование расширит доступ пациентов к современным методам восстановления и повысит качество медицинской помощи.

В 2024 году H Robotics уже передала Кыргызстану 20 единиц Rebless™. Эти устройства распределены между НЦОМиД, КГМА, Национальным госпиталем, Джалал-Абадским межобластным реабилитационным центром «Бакыт» и Иссык-Кульской областной объединенной больницей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352345/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан развивает систему национальных питомников совместно с Кореей
В Токмоке на месте больницы, построенной 86 лет назад, возведут новое здание
До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
В Нарынской области построили новую больницу за 65 миллионов сомов
Мэрия и Минздрав проверяют больницы, ЦСМ и поликлиники Бишкека
В Узгене начали строить больницу стоимостью 1,35 миллиарда сомов на 380 коек
КР получила оборудование для цифровой криминалистики и защиты инфраструктуры
Катар выделит более $9 миллионов на строительство корпуса больницы скорой помощи
Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош
На международной выставке в Корее представлен кыргызский войлок
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
26 ноября, среда
15:22
Больница скорой медпомощи получила реабилитационное оборудование Больница скорой медпомощи получила реабилитационное обо...
15:12
Жапаров Путину: Россия остается нашим союзником и стратегическим партнером
15:05
Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
15:04
Почти 800 тысяч кыргызстанцев получили 63,2 миллиарда сомов микрокредитов
15:00
Как прошел концерт Тимати в Бишкеке