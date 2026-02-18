09:38
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Экономика
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кыргызстан — Bloomberg

Попытка Евросоюза ввести меры против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти, встречает сопротивление сразу нескольких государств, что может ослабить новый пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что планы Брюсселя в отношении портов в Грузии и Индонезии вызвали настороженную реакцию в Италии, Греции, Венгрии и на Мальте. Кроме того, Италия и Испания не согласились с предложенными санкциями в отношении банка на Кубе, так как только он на острове работает с иностранной валютой и обслуживает дипломатов и граждан ЕС. Кроме того, в некоторых европейских странах не согласны с идеей запрета на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

Bloomberg также пишет, что Еврокомиссия настаивает и на запрете экспорта станков и некоторого радиооборудования в Кыргызстан, так как эта техника якобы может использоваться для военных нужд России.

Указано, что экспорт подсанкционных технологий в КР вырос в восемь раз с начала боевых действий в Украине. Параллельно с этим, по словам одного из источников, поставки техники из Кыргызстана в Россию выросли на тысячу процентов, и Бишкек «практически ничего не сделал, чтобы остановить этот поток».

Отметим, ранее первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявлял, что КР готова принять меры, если у ЕС найдутся доказательства нарушения Бишкеком санкционного режима.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против РФ 24 февраля 2026 года.

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана. В октябре 2025-го Евросоюз включил в санкционные списки два банка — «Толубай» и Евразийский сберегательный банк. В феврале 2025-го в санкционный список Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США. Также под ограничениями находятся несколько компаний из КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362450/
просмотров: 80
