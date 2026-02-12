13:05
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

В регионах Кыргызстана 220 школ оснастили лабораторным оборудованием

Кластерные школы в регионах республики оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для STEM-классов (по физике, химии, географии, биологии), а также информационно-коммуникационными (ИКТ) средствами, позволяющими реализовать практико-ориентированное и цифровое обучение.

По данным Министерства просвещения, поставка учебно-лабораторного оборудования осуществлена в рамках реализации государственной программы «Алтын казык», нацеленной на масштабную трансформацию системы образования в стране, в частности внедрение современных образовательных технологий и укрепление преподавания STEM-дисциплин в общеобразовательных школах.

Каждая школа получила по 25 комплектов лабораторного оборудования, предназначенного для проведения школьных и исследовательских лабораторных работ.

Таким образом, всего в 220 кластерных школ поставлено 5,5 тысячи комплектов, а также 220 интерактивных панелей и столько же ноутбуков.

Комплекты позволяют проводить лабораторные работы по изучению законов механики, электричества и магнетизма, оптических явлений, волновых процессов, свойств жидкостей, химических реакций и биологических объектов. Оборудование обеспечивает возможность выполнения точных измерений, фиксации и анализа экспериментальных данных, а также формирование у обучающихся навыков научного исследования и работы с современными измерительными технологиями.

Интерактивные панели и ноутбуки используются для управления лабораторными работами, отображения результатов экспериментов в режиме реального времени, демонстрации цифровых моделей и симуляций, а также для обработки, хранения и представления данных проектной и исследовательской деятельности учащихся.

Использование оборудования способствует развитию у школьников предметных знаний, практических навыков, цифровой грамотности и исследовательского мышления, а также повышает качество преподавания предметов естественно-научного направления.

Общеобразовательные организации являются экспериментальными площадками в регионах для пилотирования новых образовательных стандартов, внедрения современных технологий в образовательный процесс и повышения квалификации педагогов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361703/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше снесут 100-летнюю школу и построят на ее месте новую
В городе Ош построят 10 новых школ. Список
В 2026 году в городе Ош построят 10 новых школ
Проблему языкового дисбаланса в школах озвучили в Минпросвещения
Ученики начальной школы должны учиться только по микроучастку — Байсалов
Как спортивный зал отдаленной сельской школы на вечер стал оперным театром
Минстрой надеется закрыть все аварийные школы в 2026-2027 годах
Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей
Насилие и нарушение этики. Минпросвещения об инциденте в школе на Иссык-Куле
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
12:25
«Ала-Тоо» и «Элдик» выдвинули кандидатуру Маматалиева в спикеры парламента «Ала-Тоо» и «Элдик» выдвинули кандидатуру Маматалиева в...
12:21
Изношенные сети дали сбой: на улице 7 Апреля устраняют порыв
12:18
В регионах Кыргызстана 220 школ оснастили лабораторным оборудованием
11:58
В Чуйской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в крупном размере
11:42
Шантаж на 5 миллионов: в Бишкеке задержана подозреваемая в вымогательстве