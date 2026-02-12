В регионах Кыргызстана 220 школ оснастили лабораторным оборудованием

Кластерные школы в регионах республики оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для STEM-классов (по физике, химии, географии, биологии), а также информационно-коммуникационными (ИКТ) средствами, позволяющими реализовать практико-ориентированное и цифровое обучение.

По данным Министерства просвещения, поставка учебно-лабораторного оборудования осуществлена в рамках реализации государственной программы «Алтын казык», нацеленной на масштабную трансформацию системы образования в стране, в частности внедрение современных образовательных технологий и укрепление преподавания STEM-дисциплин в общеобразовательных школах.

Каждая школа получила по 25 комплектов лабораторного оборудования, предназначенного для проведения школьных и исследовательских лабораторных работ.

Таким образом, всего в 220 кластерных школ поставлено 5,5 тысячи комплектов, а также 220 интерактивных панелей и столько же ноутбуков.

Комплекты позволяют проводить лабораторные работы по изучению законов механики, электричества и магнетизма, оптических явлений, волновых процессов, свойств жидкостей, химических реакций и биологических объектов. Оборудование обеспечивает возможность выполнения точных измерений, фиксации и анализа экспериментальных данных, а также формирование у обучающихся навыков научного исследования и работы с современными измерительными технологиями.

Интерактивные панели и ноутбуки используются для управления лабораторными работами, отображения результатов экспериментов в режиме реального времени, демонстрации цифровых моделей и симуляций, а также для обработки, хранения и представления данных проектной и исследовательской деятельности учащихся.

Использование оборудования способствует развитию у школьников предметных знаний, практических навыков, цифровой грамотности и исследовательского мышления, а также повышает качество преподавания предметов естественно-научного направления.

Общеобразовательные организации являются экспериментальными площадками в регионах для пилотирования новых образовательных стандартов, внедрения современных технологий в образовательный процесс и повышения квалификации педагогов.