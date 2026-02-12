В регионах Кыргызстана 220 школ оснастили лабораторным оборудованием

Кластерные школы в регионах республики оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для STEM-классов (по физике, химии, географии, биологии), а также информационно-коммуникационными (ИКТ) средствами, позволяющими реализовать практико-ориентированное и цифровое обучение.
Каждая школа получила по 25 комплектов лабораторного оборудования, предназначенного для проведения школьных и исследовательских лабораторных работ.
Комплекты позволяют проводить лабораторные работы по изучению законов механики, электричества и магнетизма, оптических явлений, волновых процессов, свойств жидкостей, химических реакций и биологических объектов. Оборудование обеспечивает возможность выполнения точных измерений, фиксации и анализа экспериментальных данных, а также формирование у обучающихся навыков научного исследования и работы с современными измерительными технологиями.
Интерактивные панели и ноутбуки используются для управления лабораторными работами, отображения результатов экспериментов в режиме реального времени, демонстрации цифровых моделей и симуляций, а также для обработки, хранения и представления данных проектной и исследовательской деятельности учащихся.
Использование оборудования способствует развитию у школьников предметных знаний, практических навыков, цифровой грамотности и исследовательского мышления, а также повышает качество преподавания предметов естественно-научного направления.
Общеобразовательные организации являются экспериментальными площадками в регионах для пилотирования новых образовательных стандартов, внедрения современных технологий в образовательный процесс и повышения квалификации педагогов.