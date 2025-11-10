До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей

К предстоящим выборам Жогорку Кенеша за рубежом будет открыто 100 избирательных участков в 34 странах мира и 89 городах. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлыми выборами (на 41 участок). Об этом на брифинге заявил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Алмазбек Байбосов.

Он подчеркнул, что гражданам Кыргызстана необходимо проверить себя в списках избирателей до 19 ноября.

По словам Алмазбека Байбосова, в ближайшие дни завершится работа по формированию членов участковых комиссий. Увеличение количества участков произведено с целью расширения географии обеспечения реализации избирательных прав граждан КР, проживающих за ее пределами.

Замглавы консульского департамента отметил, что выборы в ЖК на участках других стран начнутся в 8.00 по местному времени городов.

Он подчеркнул: кыргызстанцы вне зависимости от места нахождения вошли в список избирателей при условии, что у них есть регистрация на территории КР. По данным МИД, сегодня около 1 тысячи 600 человек не имеют таковой или они зарегистрированы по месту пребывания за рубежом. Им необходимо до 19 ноября проверить себя в списке избирателей на сайте tizme.gov.kg . В случае отсутствия своего имени нужно обратиться в посольство или подать заявление через сайт.

Алмазбек Байбосов сказал, что самое большое число граждан страны проживает и трудится в России, в связи с этим там откроют наибольшее количество участков — 40. Из них:

Москва — семь участков;

Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск — по два участка;

Челябинск, Тюмень, Пермь, Томск, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Набережные Челны, Видное, Красногорск, Балашиха, Лобня, Самара, Тула, Краснодар, Воронеж, Нижний Новгород, Калуга, Сургут, Иркутск, Улан-Удэ, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Южно-Сахалинск — по одному участку.

В Турции — восемь участков в городах:

Анкара, Кайсери, Эскишехир, Стамбул, Бурса, Измир, Анталья и Аланья.

В Казахстане — семь участков в городах:

Астана, Атырау, Караганда, Алматы (два), Шымкент и Тараз;

В США — шесть участков в городах:

Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго (два, так как там находится наибольшее число граждан КР) и Сан-Франциско.

В Корее — четыре участка в городах:

Сеул, Инчхон, Сувон и Тэджон.

В Италии — три участка в городах:

Рим, Кальяри и Неаполь.

В ФРГ — в городах:

Берлин и Франкфурт-на-Майне (по два участка).

В Китае — в городах:

Пекин и Гуанчжоу.

В Объединенных Арабских Эмиратах — в городах:

Абу-Даби и Дубай.

В Саудовской Аравии — в городах:

Эр-Рияд и Медина.

По одному участку в городах: Каир, Ашхабад, Баку, Брюссель, Будапешт, Вена, Доха, Душанбе, Женева, Исламабад, Куала-Лумпур, Лондон, Минск, Нью-Дели, Париж, Ташкент, Тегеран, Токио, Эль-Кувейт, Улан-Батор, София, Варшава, Прага и Братислава.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов выделила 300 комплектов оборудования для выборов за рубежом. Его отправят во все перечисленные страны и города дипломатическим грузом, подчеркнул представитель МИД.