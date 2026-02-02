15:46
Власть

Кабмин выносит на обсуждение новые строгие нормы контроля пищевой продукции

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении новых требований по обеспечению безопасности пищевой продукции в сфере технического регулирования. Документ разработан во исполнение Закона «Об обеспечении безопасности пищевой продукции в Кыргызской Республике» и направлен на создание единой, прозрачной и контролируемой системы надзора.

Проект предусматривает утверждение двух ключевых документов: порядка обязательного подтверждения соответствия машин, оборудования, материалов и изделий, используемых при производстве и обращении пищевых продуктов, а также перечня сведений для государственного мониторинга и правил их предоставления таможенными и сертификационными органами.

Отдельное положение устанавливает: все материалы и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, должны иметь документ, подтверждающий соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза.

Это необходимо для исключения использования небезопасных веществ и защиты потребителей.

В пояснительной справке подчеркивается, что проект не вводит новых обязательств, а систематизирует уже действующие требования, устраняя разночтения и упрощая практическое применение норм. Введение единых процедур позволит создать целостную цифровую базу данных, улучшить межведомственное взаимодействие и внедрить риск-ориентированный подход в контроле качества пищевой продукции.

Согласно документу, министерства и ведомства должны в шестимесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с новыми правилами. Аккредитованным органам по сертификации предписано руководствоваться обновленным порядком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360211/
просмотров: 205
