Тундук, демонтированный с могилы Чингиза Айтматова, чиновники восстановили

Тундук, ранее демонтированный с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, вернули на прежнее место. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи литератора.

По их данным, после того, как в ситуацию вмешался президент страны, чиновники Министерства культуры вынуждены были все восстановить на захоронении так, как было прежде.

Напомним, с могилы писателя с мировым именем Минкульт убрал тундук, заявив, что проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Сын Чингиза Айтматова Аскар уличил чиновников во лжи. По его словам, тундук просто выбросили прямо за мемориальным комплексом «Ата-Бейит». В ведомстве стали оправдываться, что тундук демонтирован, потому что многие якобы считали, что тундук на земле это плохая примета.

«За все восемь лет, прошедших с открытия комплекса, я ни разу не слышал подобных требований со стороны представителей общественности. Тундук не лежал на земле, он был установлен на мраморном пьедестале высотой не менее полуметра. Вы также говорите, что тундук не выкинули, а сняли его с могилы и повесили его в ротонде. Здесь уже вы откровенно лжете. Тундук с могилы был именно выброшен на землю рядом с комплексом. Под потолком в ротонде висит другой стилизованный тундук сомнительного художественного достоинства», — был возмущен Аскар Айтматов.

Скандал удалось погасить только после того, как Садыр Жапаров распорядился прекратить вандализм на месте захоронения народного писателя страны. Чиновники вынуждены были подчиниться главе государства.