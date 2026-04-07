Власть

В «Ата-Бейите» почтили память погибших в апрельских событиях

Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев 7 апреля почтил память погибших в апрельских событиях 2010 года.

Он возложил цветы к мемориалу героев народной апрельской революции в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит». В рамках мероприятия также была прочитана поминальная молитва.

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Чуйской области Элкинбек Аширбаев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и другие официальные лица.

 

7 апреля в Кыргызстане отмечается День народной апрельской революции — государственный праздник, установленный в память о событиях 2010 года, приведших к смене власти. Массовые протесты были направлены против режима президента Курманбека Бакиева и сопровождались столкновениями в регионах и Бишкеке, в том числе у здания Белого дома. Причинами недовольства стали рост тарифов, обвинения в коррупции, усиление давления на оппозицию и концентрация власти. По официальным данным, в ходе событий погибли 87 человек, более 1,5 тысячи получили ранения. 

Дата была официально закреплена как праздничный день в 2011 году и длительное время являлась нерабочей, однако позднее статус выходного дня был отменен, и сегодня она отмечается как памятная дата с проведением траурных мероприятий. Рабочий день сокращен на один час, что предусмотрено Трудовым кодексом.
Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях
У мэрии странное понятие о дизайн-коде Бишкека, считают горожане
В парламенте просят вернуть уроки французского языка в трех столичных школах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран