В «Ата-Бейите» почтили память погибших в апрельских событиях

Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев 7 апреля почтил память погибших в апрельских событиях 2010 года.

Он возложил цветы к мемориалу героев народной апрельской революции в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит». В рамках мероприятия также была прочитана поминальная молитва.

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Чуйской области Элкинбек Аширбаев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и другие официальные лица.