Дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке готовят к обновлению

В Бишкеке началась подготовка к реконструкции дома-музея народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в Ленинской районной муниципальной администрации.
В рамках проекта планируют отремонтировать здание музея, усилить озеленение, установить современную систему полива и обновить наружное освещение. Рассматривается возможность по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для посетителей.
По итогам совещания ответственным службам даны конкретные поручения с установленными сроками выполнения работ.