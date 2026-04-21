Дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке готовят к обновлению

В Бишкеке началась подготовка к реконструкции дома-музея народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в Ленинской районной муниципальной администрации.

Фото из интернета
Накануне в музее прошло выездное совещание с участием представителей местных властей и профильных служб. На месте обсудили работы по восстановлению здания и благоустройству прилегающей территории.

В рамках проекта планируют отремонтировать здание музея, усилить озеленение, установить современную систему полива и обновить наружное освещение. Рассматривается возможность по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для посетителей.

По итогам совещания ответственным службам даны конкретные поручения с установленными сроками выполнения работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371220/
Материалы по теме
В Омске открылась выставка «Мой Айтматов»
Роза Айтматова о религиозных традициях их семьи и отношении брата к исламу
Сестра писателя призвала прекратить спекуляции вокруг имени Чингиза Айтматова
Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Симптом Сыймыка Жапыкеева: дерзость или серость?
В парламенте призвали дать оценку высказываниям Сыймыка Жапыкеева об Айтматове
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
История одной встречи. Султан Раев о Чингизе Айтматове
В Кыргызстане начались съемки художественного фильма о Чингизе Айтматове
В Кыргызстане 2028-й будет объявлен Годом Чингиза Айтматова
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
«Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
