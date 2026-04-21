Дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке готовят к обновлению

В Бишкеке началась подготовка к реконструкции дома-музея народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в Ленинской районной муниципальной администрации.

Накануне в музее прошло выездное совещание с участием представителей местных властей и профильных служб. На месте обсудили работы по восстановлению здания и благоустройству прилегающей территории.

В рамках проекта планируют отремонтировать здание музея, усилить озеленение, установить современную систему полива и обновить наружное освещение. Рассматривается возможность по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для посетителей.

По итогам совещания ответственным службам даны конкретные поручения с установленными сроками выполнения работ.