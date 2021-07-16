17:48
USD 84.76
EUR 100.44
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле отдыхающие могут получить вакцину

На Иссык-Куле в пансионатах «Аврора», «Кыргызское взморье» и «Голубой Иссык-Куль» идет активная вакцинация от COVID-19 отдыхающих и местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

Вакцинация проходит в процедурных кабинетах пансионатов при соблюдении всех санитарных норм.

С поступлением новой партии вакцины Sinopharm по всей республике наблюдается активная фаза вакцинации населения против коронавируса. Многие ждали вакцину с целью обезопасить себя и своих близких от болезни, так как только вакцина является одним из самых действенных способов борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Ожидается 40 тысяч доз AstraZeneca на 20 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201424/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 заключенных
В межобластной клинической больнице Оша отремонтировали инфекционное отделение
Жизнь возвращается. Посол Чарльз Гарретт об аконите, вакцинации и фейках
Адвокату запретили заходить с антисептиком в здание Верховного суда
Третья волна COVID-19. В СИЗО ГКНБ массово болеют подследственные
COVID-19 в мире. Заразились более 188,8 миллиона, умерли более 4 миллионов
В Кыргызстане лекарств для лечения COVID-19 хватит на три месяца
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 33 медработника
Коронавирусом болеют 20 тысяч 22 человека, 1 тысяча 662 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
Популярные новости
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Драка в&nbsp;Москве. Посольство Кыргызстана в&nbsp;РФ призывает не&nbsp;поддаваться провокациям Драка в Москве. Посольство Кыргызстана в РФ призывает не поддаваться провокациям
Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на&nbsp;Иссык-Куле Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на Иссык-Куле
Бизнес
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
16 июля, пятница
17:45
В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 заключенных В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 ...
17:27
COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле отдыхающие могут получить вакцину
17:03
По факту массовой драки в Москве возбуждено уголовное дело
16:52
В межобластной клинической больнице Оша отремонтировали инфекционное отделение
16:26
Приложение «Путешествую без COVID-19» не читает QR-код сертификата о вакцинации