COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле отдыхающие могут получить вакцину

На Иссык-Куле в пансионатах «Аврора», «Кыргызское взморье» и «Голубой Иссык-Куль» идет активная вакцинация от COVID-19 отдыхающих и местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

Вакцинация проходит в процедурных кабинетах пансионатов при соблюдении всех санитарных норм.

С поступлением новой партии вакцины Sinopharm по всей республике наблюдается активная фаза вакцинации населения против коронавируса. Многие ждали вакцину с целью обезопасить себя и своих близких от болезни, так как только вакцина является одним из самых действенных способов борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Ожидается 40 тысяч доз AstraZeneca на 20 тысяч человек.