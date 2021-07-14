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Общество

Суд арестовал на 15 суток мигрантов — участников массовой драки в Москве

Суд арестовал на 15 суток мигрантов — участников драки в Москве. Об этом сообщает РБК.

По его данным, Кузьминский районный суд арестовал шестерых участников массовой драки у станции метро «Кузьминки» на 15 суток. Их привлекли к ответственности по части 6.1 статьи 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Все шесть материалов рассмотрены, привлеченным [к ответственности] назначено административное наказание в виде ареста сроком на 15 суток. У нас пока было только шесть материалов. В данном случае назначен административный арест без выдворения», — уточнили в суде.

Напомним, накануне на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. 103 человека задержаны полицией, двое госпитализированы. Причины конфликта выясняются.

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201056/
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