Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ признала: «ЭлТР» нарушил этику

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ вынесла решение по заявлению экс-премьер-министра Омурбека Бабанова на журналистов «ЭлТР».

Ранее адвокат Бабанова Амантур Абдырахманов обратился в комиссию с жалобой на сюжет «ЭлТР» от 21 мая. В заявлении сообщалось, что в репортаже журналисты распространили непроверенную и заведомо недостоверную информацию, чтобы сформировать у телезрителей образ политика, который «сколотил огромное состояние нечестным путем за счет рейдерских захватов».

В жалобе также говорилось, что «ЭлТР» «приписывает Бабанову коммерческие организации и земельные участки, которые никакого отношения к нему не имеют».

Комиссия, рассмотрев жалобу заявителя, выявила нарушение следующих статей Этического кодекса журналистов КР:

8 статья. Журналист ни при каких условиях не должен публиковать заведомо ложную информацию. Журналист обязан всеми возможными методами исправить любую распространенную информацию, если оказалось, что она не соответствует действительности.

10 статья. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга.

13 статья. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения суда. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и имен, фотографий людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением тех случаев, когда они являются известными личностями, сами раскрывают свою идентичность или в ситуациях, предусмотренных законодательством.

17 статья. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано.

19 статья. Журналист должен прилагать все усилия для получения информации, документов, фотографий, аудио- и видеоматериалов в соответствии с законами Кыргызстана. Использование иных методов может быть оправдано лишь в случаях, если такая информация имеет большую важность для общества.

20 статья. Журналиста нельзя обязать писать или исполнять что-либо противоречащее его собственным убеждениям или принципам объективной журналистики.

При рассмотрении данной жалобы и вынесении вердикта член комиссии Гульжан Алтымышбаева взяла самоотвод во избежание конфликта интересов.

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