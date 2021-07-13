Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ признала: «ЭлТР» нарушил этику

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ вынесла решение по заявлению экс-премьер-министра Омурбека Бабанова на журналистов «ЭлТР».
Ранее адвокат Бабанова Амантур Абдырахманов обратился в комиссию с жалобой на сюжет «ЭлТР» от 21 мая. В заявлении сообщалось, что в репортаже журналисты распространили непроверенную и заведомо недостоверную информацию, чтобы сформировать у телезрителей образ политика, который «сколотил огромное состояние нечестным путем за счет рейдерских захватов».
В жалобе также говорилось, что «ЭлТР» «приписывает Бабанову коммерческие организации и земельные участки, которые никакого отношения к нему не имеют».
Комиссия, рассмотрев жалобу заявителя, выявила нарушение следующих статей Этического кодекса журналистов КР:
- 8 статья. Журналист ни при каких условиях не должен публиковать заведомо ложную информацию. Журналист обязан всеми возможными методами исправить любую распространенную информацию, если оказалось, что она не соответствует действительности.
- 10 статья. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга.
- 13 статья. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения суда. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и имен, фотографий людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением тех случаев, когда они являются известными личностями, сами раскрывают свою идентичность или в ситуациях, предусмотренных законодательством.
- 17 статья. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано.
- 19 статья. Журналист должен прилагать все усилия для получения информации, документов, фотографий, аудио- и видеоматериалов в соответствии с законами Кыргызстана. Использование иных методов может быть оправдано лишь в случаях, если такая информация имеет большую важность для общества.
- 20 статья. Журналиста нельзя обязать писать или исполнять что-либо противоречащее его собственным убеждениям или принципам объективной журналистики.
При рассмотрении данной жалобы и вынесении вердикта член комиссии Гульжан Алтымышбаева взяла самоотвод во избежание конфликта интересов.
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