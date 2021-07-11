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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Явка превышает апрельскую

Явка избирателей (на 12.00) на повторных выборах в Бишкеке, Оше и Токмаке превышает явку в этих же городах на выборах в горкенеши в апреле. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, общая явка выше на 0,49 процента от общего числа избирателей. «В столице она немного ниже. Если в апреле в Бишкеке в это время проголосовали 9,7 процента избирателей, то сегодня — 9,2 процента. В Оше весной к полудню явка была 18,6 процента, сегодня — 20,26 процента. В Токмаке — 12,84 процента и 17,89 процента соответственно», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 12.00 проголосовали почти 12,5 процента избирателей.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200635/
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