Беспорядки в Бишкеке. Женишу Молдокматову продлили срок содержания под стражей

Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения в отношении лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова.

Уточняется, что он будет под стражей еще два месяца — до 1 сентября. Жениш Молдокматов был задержан 6 мая по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 («Захват зданий и сооружений») Уголовного кодекса КР. Позже статья была изменена.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.