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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Жалоба адвоката Бабанова на госСМИ. Телеканалы отказались исполнить требования

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ сегодня изучила заявление юристов экс-премьер-министра Омурбека Бабанова на телеканалы ОТРК и «ЭлТР».

Адвокаты отметили, что сюжеты, выпущенные в эфирах этих медиа 18 и 19 июня о коррупции вокруг «Кумтора», в части, где речь идет о Бабанове, предвзяты и недостоверны. Его адвокат Ислам Каргабаев считает, что это попытка оклеветать и очернить политика.

Однако руководство каналов с такой оценкой не согласно. Юрист «ЭлТР» Азизбек Ибрагимов сегодня на заседании комиссии сказал, что если суд оправдает Бабанова, тогда канал даст опровержение.

Но представители интересов бывшего премьера требуют опровержения сейчас и полноценный, достоверный журналистский материал.

Исполнительный директор по правовым вопросам ОТРК Максат Толонов считает, что в материале нет предложения или слова против Бабанова. Журналист осветил события в общем порядке. Поэтому жалоба адвоката необоснованная. «Если адвокат Бабанова не согласен, можно обратиться в суд.
ОТРК исполнять требования адвоката не будет», — подчеркнул Максат Толонов.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199325/
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