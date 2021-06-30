В Бишкеке 30 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +37 градусов. День уменьшился до 15 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Киевская, 248а, 10-й микрорайон, 25, 12-й микрорайон, 56, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 58, 59;

9.00-18.00 — жилмассивы «Бугу-Эне», «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо» (улица Гагарина), «Балбан-Таймаш» (улица Лумумбы), «Ак-Бата», «Келечек» (улицы 4-14-я), село Маевка (улица Махатмы Ганди);

9.30-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Куйукова, Кара-Коо), «Ак-Босого» (улицы Чуй-55 — Чуй-57, Профессора Зимы);

9.30-18.00 — отрезки улиц Литовской, Армейской, Токольдош, Байтика Баатыра, Рысмендиевой, Балык Кумара, Иманалиевой, Ормокоевой, Гражданской, Каширской, Елебесовой, Карагачевой, Фирсовой, проспект Чуй, 115, 117, 119, переулки Кукурузный, Озерный.

28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

Памятные даты

На побережье озера Иссык-Куль в 1889 году произошло сильнейшее землетрясение

Фото из интернета

В 1889 году произошло сильнейшее землетрясение, от которого пострадало все северо-восточное побережье озера Иссык-Куль. В частности, село Сазановка, ныне Ананьево, было полностью разрушено. После землетрясения его жители переселились ближе к предгорью — село отстроилось заново.

Село Сазановка основали русские крестьяне-земледельцы — переселенцы, прибывшие в Семиреченскую область из центральных губерний Российской империи. Одно из первых русских сел в Прииссыккулье, возникших на почтовом тракте Пишпек — Каракол. Официальной датой основания считается 1871-й.

Международный день парламентаризма

Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза).

МПС — это глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призванная совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей.

Межпарламентский союз, тесно сотрудничая с парламентами разных государств, способствует налаживанию диалога при решении глобальных проблем, разрешении конфликтов, а также является определенным гарантом исполнения международных договоров.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Карпек Курманов

Фото из интернета. Карпек Курманов

В 1928 году в селе Кызыл-Туу Джумгальского района родился советский, кыргызский и казахский ученый-юрист, доктор юридических наук, профессор Карпек Курманов.

Один из основоположников национальной юридической науки Кыргызстана. Он стал в республике первым ученым-юристом, получившим звание заслуженного деятеля науки КР. Является автором более 150 научных публикаций. Его именем названа одна из улиц в Бишкеке.

Умер 24 апреля 2020-го.

Родился театральный режиссер Искендер Рыскулов

Фото из интернета. Искендер Рыскулов

В 1941 году во Фрунзе родился театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР Искендер Рыскулов. В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.

По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». Всемирная энциклопедия современного театра сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.

В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.

Умер 26 декабря 2002 года.

Умер государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

В 2003 году в Бишкеке скончался советский, кыргызский партийный и государственный деятель Арстанбек Дуйшеев.

Родился в 1932-м в селе Кичи-Кемин Кеминского района.

Он был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета министров Киргизской ССР (1981-1986). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени.

Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине в Кеминском районе Чуйской области.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.