В Бишкеке 28 апреля будет облачно. Температура воздуха ожидается +26 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.00 — переулок Геологический, дом 14;

9.30-17.30 — 4-й микрорайон, дома 31, 32, 34, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Садыкова, Таттыбубу), микрорайон «Джал», отрезки улиц Зеленой, Фрунзе, Ала-Арчинской, проспектов Жибек Жолу и Чуй, улиц Абдумомунова, Рыскулова, Бейшеналиева, Кулиева, отрезки улиц Пушкина, Абдрахманова, жилмассив «Красный Строитель» (улицы Бельская, Гончарная, Набережная, Чон-Курганская, Рабочая), села Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная, Участок), Аламедин (улица Гидростроительная);

9.00-12.00 — улица Баялинова, дом 180, жилмассив «Дордой» (улицы Хвойная, Аул-1, Аул-6, Аул-11- Аул-14, Дордой, 1-я, 3-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, Свободная, Великолугская, Жакыпова, Кедровая, Крымская, Ибраимова-1 — Ибраимова-4, Эмгекчил-1- Эмгекчил-7, участки 883, 625, 722, 29, 852, 224, 375, 352, 280, 406, дом 74, объездная дорога;

9.00-18.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменская, Сельповская;

10.00-17.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик 7, 9-13, Ыйман, Бий-Ата, Чубак ажы, Ынтымак, Биримдик, Усонбай);

12.45-17.00 — улица Молодой Гвардии, дом 173;

9.00-13.00 — села Берлик (улицы Школьная, Почтовая, 60 лет СССР, Молодежная, Парковая, Израилова, Участок, Фабричная), Кок-Жар (улицы Маликова, Чокомбаева, Сарбагышова), Беш-Кунгой (улица Проектируемая, дома 10, 58);

10.00-14.00 — села Дачное (улицы Восточная, Северная, Жукова, Ломоносова, Береговая, 40 лет Победы, 8 Марта, Чехова, Шевченко, Новая, Ленина, Учхозская, Строительная, Рыбака, переулок Медицинский), Васильевка, контур 591;

10.00-15.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачное, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбет), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка);

11.00-16.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтек, жилмассив «Ынтымак»);

13.00-17.00 — село Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Бектенова, Мурзалиева, Новостройка).

27-28 апреля — улица Исакеева, 18/1, 18/1а, 18/17, 18/18, 18/11, 2а блок 14, 2а блок 15, 18/6, 18/5, 18/4, 18/16, 2а блок 9, 18 блок 4, 18/10 блок 13, 18/8).

9.00-00.00 — район, ограниченный улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арча, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии, БЧК, улицей Саадаева; жилмассивы «Красный строитель», «Ак-Тилек», «Кольмо», «Алтын Бешик» и «Салам Алик».

Памятные даты

Всемирный день охраны труда

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

Впервые этот день отмечен в 2003-м.

Люди, которые меняли мир

Родилась доктор медицинских наук Нелли Ахунбаева

Родилась 28 апреля 1937 года во Фрунзе.

Продолжательница дела отца Исы Ахунбаева, она стала доктором медицинских наук, профессором, хирургом.

Нелли Ахунбаева посвятила всю жизнь медицине, она верна этой профессии вот уже более 50 лет.

Под ее руководством выпущены пять кандидатов медицинских наук, опубликовала 200 научных трудов, редактор трех сборников научных работ.

Продолжает преподавать, пишет статьи, готовит монографии, ведет общественную работу.

