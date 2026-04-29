В Бишкеке 29 апреля будет небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +27 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-14.00 — отрезки улиц Салиевой, Пархоменко, Комсомольской, Кантемировской;

9.30-17.00 — улица Байтика Баатыра, дом 3/4;

9.30-18.30 — жилмассив «Учкун» (улицы Учкун-1, Учкун-2, Кайынды, Шабдана Баатыра);

9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Логвиненко, проспект Чуй, дома 186, 196, отрезки улиц Киевской, Панфилова, Орозбекова, отрезки улиц Гагарина, Асаналиева, Кочкорской, Алтымышева, отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, отрезки улиц Махатмы Ганди, Можайского, отрезок улицы Баялинова, село Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз);

12.00-14.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Токтогула;

9.00-18.00 — территория автобазы № 3, улицы Фучика, Ленской;

10.00-15.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбет, жилмассив), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка);

11.00-16.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»).

У кого намечается той

Эркин Тентишев

Родился 29 апреля 1962 года. Президент Федерации спортивной борьбы КР.

Памятные даты

День Бишкека

Фото ЦГА КФФД КР. Один из лучших домов в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, на улице Бульварной, 1909 год

Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.

Создан национальный парк «Ала-Арча»

Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в 40 километрах от Бишкека. Здесь произрастают около 600 видов растений, в том числе 70 видов кустарников и деревьев, 50 видов лекарственных растений. На территории парка обитают сибирская косуля, архар, кабан, козерог, лисица, заяц, волк, горностай, барсук, куница, дикобраз и каменная куропатка. Также здесь водятся снежный барс и гриф, которые занесены в Красную книгу.

Международный день танца

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

