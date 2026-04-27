В Бишкеке 24 апреля ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет +24 градуса.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.00 — переулок Геологический, дом 14;

9.30-17.30 — 4-й микрорайон, дома 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 35/1;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча Бешик» (улицы Термечикова, Абдрахманова), «Арча Бешик» (улицы Кара Коо, Мин Куш), улица Ахунбаева, дома 135, 137, 139, отрезки улиц Кулиева, Московской, Бейшеналиева, Токтогула, отрезки улиц Московской, Манаса, Чокморова, Табышалиева, Турусбекова, жилмассив «Киргизия» (улицы Центральная, Самойленко, Мостовая, Волоколамская), «Ак-Тилек» (улицы Кырк Чоро, Ынтымак, Дзержинского), села Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская), Байтик (новостройка), Гроздь (улицы 60 лет Октября, Участок), Кара-Жыгач (улица Фрунзе, переулок Фрунзенский), Лебединовка (улица Мичурина, проспект Ленина);

9.00-12.00 — улица Баялинова, дом 180;

9.00-18.00 — улица Лумумбы (воинская часть 64479);

12.45-17.00 — улица Баялинова, дом 170;

9.00-10.00 — село Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Комсомольская, Сельская, Мичурина, «Городок энергетиков», улица Зеленая);

9.00-13.00 — село Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманова, Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова);

10.00-14.00 — село Карла Маркса (улицы Кулатаева, Пушкина, Куйбышева, Гагарина, Калинина, Первомайская, МТФ, Калинина, Гоголя, Фабричная, Парковая, 22 партсъезда);

13.00-17.00 — село Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новая);

16.00-18.00 — село Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Комсомольская, Сельская, Мичурина, городок Энергетиков, улица Зеленая).

27-28 апреля — улица Исакеева, 18/1, 18/1а, 18/17, 18/18, 18/11, 2а блок 14, 2а блок 15, 18/6, 18/5, 18/4, 18/16, 2а блок 9, 18 блок 4, 18/10 блок 13, 18/8).

У кого намечается той

Бекмурза Эргешов

Родился 27 апреля 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Марат Тагаев

Родился 27 апреля 1994 года. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Памятные даты

День рождения подгузников

27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.

Со времени изобретения памперсов технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-лейтенант Анарбек Бакаев

Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля (по другим данным, 26 апреля) 1950-го в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981 года — на партийной работе. С 20 апреля 1991-го — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в Службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

