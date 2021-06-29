Вылечился от коронавируса за четыре дня. Министр здравоохранения вышел на работу

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев выздоровел. Об этом сообщили в Минздраве.

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По его данным, состояние здоровья чиновника удовлетворительное, ПЦР-анализ показал отрицательный результат.

Алымкадыр Бейшеналиев вышел на работу, занимается вопросами открытия новых стационаров. С утра обсудил с руководством Суворовского училища развертывание 200 коек для приема пациентов с коронавирусом.

Планируется также открытие 120 дополнительных мест в Национальном госпитале и 200 коек в Институте курортологии.

Сам министр здравоохранения 25 июня сообщил, что, заболев коронавирусом, продолжает принимать аконит. По его словам, он изолировался в рабочем кабинете ведомства вместе с водителем, который тоже заразился коронавирусом.