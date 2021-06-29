В Бишкеке 29 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 15 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй, 56-60, Профессора Зимы), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Копуро-Базар), «Балбан-Таймаш», «Ала-Тоо», отрезки улиц Бейшеналиевой, Махатмы Ганди, Токтогула, Фучика, Исанова, Осипенко, Тюменской, Пржевальской, Осмоновой, Каховской, Киевской, Орозбекова, Фере, Боталиевой, Скрябина, Медерова, Днепропетровской, Хивинской, Лермонтова, Акылбекова, бульвара Эркиндик, переулки Мусорской, Бийский, Кемеровский;

9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улица Рухий-Мурас-1 — Рухий-Мурас-4), 10-й микрорайон, 25.

28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

У кого намечается той

Сайдахмат Исмаилов

Родился 29 июня 1970 года в городе Фрунзе. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».

Мырза Джаманбаев

Родился 29 июня 1977 года в Токмаке. Заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Виктория Полюдина

Родилась 29 июня 1989 года в Караколе. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Интервью нашего журналиста со спортсменкой можно прочитать по ссылке.

Памятные даты

Сулайман-Тоо в Оше включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото Мамасалы Ташматова. Священная Сулайман-Тоо

29 июня 2009 года Сулайман-Тоо включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Священная гора в Оше стала первым памятником Кыргызстана, вошедшим в этот список. Номинация Сулайман-Тоо уже рассматривалась комитетом Всемирного наследия и дважды возвращалась на доработку.

В США поступил в продажу первый iPhone

iPhone 2G — сенсорный смартфон первого поколения iPhone, разработанный и продававшийся корпорацией Apple. Представлен 9 января 2007 года после нескольких месяцев слухов. Поступил в продажу в США 29 июня 2007-го.

Вторым поколением стал iPhone 3G.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.