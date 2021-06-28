Третья волна COVID-19. Состояние главы Минздрава удовлетворительное

Состояние министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, чиновник находится на домашней изоляции и работает удаленно.

На прошлой неделе стало известно, что глава Минздрава заболел коронавирусом. Он изолировался в рабочем кабинете вместе с шофером, который был также болен.

Алымкадыр Бейшеналиев прививался китайской вакциной Sinopharm и призвал население последовать его примеру.