18:03
USD 84.66
EUR 100.96
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Существуют нарушения иммунной системы. Микробиолог о заболевшем главе Минздрава

Нужна дополнительная информация, когда сделали первую инъекцию, когда вторую и какие антитела определяли у зараженного коронавирусом министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Так прокомментировал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян сообщение о заражении главы Минздрава Кыргызстана.

Читайте по теме
Заболевший глава Минздрава настаивает: Смысл вакцинации от COVID-19 есть

По его словам, нужно также понять, с помощью каких тест-систем контролировалась эффективность вакцинации.

«Если говорить о проблеме в целом, действительно не 100 процентов иммунитета людей отвечают на вакцины. Это абсолютно нормальная ситуация. В мире еще не существует такой вакцины, которая обеспечивала бы стопроцентную защиту. Всегда существуют лица с нарушениями иммунной системы. В каждом конкретном случае приходится разбираться предметно», — рассказал ученый.

У главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева выявлен COVID-19. Результат ПЦР-теста оказался положительным. «Я аконит пью третий день, уже легче. Вчера было плохо. Сегодня уже могу разговаривать. Работаю на удаленке», — сказал чиновник сегодня утром.

Позже он сообщил, что изолировался в кабинете вместе с шофером.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198954/
просмотров: 1099
Версия для печати
Материалы по теме
Не давать зарплату чиновникам, пока не вакцинируются, предложил Акылбек Жапаров
СOVID-19. В Кыргызстане в два раза снижены тарифы на ПЦР-анализ
Лечитесь дома. Женщине с подозрением на COVID-19 так ответили в службе 118
COVID. Глава Минздрава изолировался в рабочем кабинете вместе с шофером
ООН в сжатые сроки поможет Кыргызстану с проектами по борьбе с коронавирусом
Только вакцинация может профилактировать и снять острую ситуацию с пандемией
В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
COVID-19 в мире. Заразились более 179,9 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеют 8 тысяч 564 человека, 990 — в тяжелом состоянии
В инфекционной больнице в Бишкеке появились места для зараженных COVID-19
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Талибы захватили таможенный пункт &laquo;Шерхан-Бандар&raquo; на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном
В&nbsp;Бишкеке сняты ограничения на&nbsp;работу кафе и&nbsp;ресторанов после 23.00 В Бишкеке сняты ограничения на работу кафе и ресторанов после 23.00
Бизнес
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
25 июня, пятница
17:47
Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выб...
17:42
Повторные выборы. ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней
17:22
АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ
17:05
Похищение девушки в Лебединовке. Досудебное производство прекратили
17:01
Гражданин Кыргызстана задержан в Чите по подозрению в насилии над мальчиками