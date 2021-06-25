Существуют нарушения иммунной системы. Микробиолог о заболевшем главе Минздрава

Нужна дополнительная информация, когда сделали первую инъекцию, когда вторую и какие антитела определяли у зараженного коронавирусом министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Так прокомментировал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян сообщение о заражении главы Минздрава Кыргызстана.

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По его словам, нужно также понять, с помощью каких тест-систем контролировалась эффективность вакцинации.

«Если говорить о проблеме в целом, действительно не 100 процентов иммунитета людей отвечают на вакцины. Это абсолютно нормальная ситуация. В мире еще не существует такой вакцины, которая обеспечивала бы стопроцентную защиту. Всегда существуют лица с нарушениями иммунной системы. В каждом конкретном случае приходится разбираться предметно», — рассказал ученый.

У главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева выявлен COVID-19. Результат ПЦР-теста оказался положительным. «Я аконит пью третий день, уже легче. Вчера было плохо. Сегодня уже могу разговаривать. Работаю на удаленке», — сказал чиновник сегодня утром.

Позже он сообщил, что изолировался в кабинете вместе с шофером.